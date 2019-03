Der Versorger E.on hat seine Ziele für das Geschäftsjahr 2018 erreicht und will eine höhere Dividende ausschütten. Zudem kündigte der Konzern eine höhere feste Dividende für 2019 an. So sollen Aktionäre für 2018 0,43 Euro je Aktie erhalten, nach 0,30 Euro im Vorjahr, wie Eon im Rahmen der Zahlenvorlage mitteilte. Dies entspricht auch der Schätzung der Analysten. Für das neue Geschäftsjahr will E.on eine fixe Dividende von 0,46 Euro zahlen.

