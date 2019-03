Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - State Street: Boden im Aufbau - Chartanalyse Aktien des Finanzdienstleisters State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) stecken noch immer in einem mittelfristigen Abwärtstrend, aber zeitgleich nimmt ein Boden immer mehr Form an und könnte in 2019 eine Trendwende und anschließende Rallye bereithalten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...