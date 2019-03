Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts005/13.03.2019/08:00) - Der 3D-Druck-Spezialist SLM Solutions ist noch deutlicher als die meisten anderen Technologieaktien unter die Räder gekommen. Der Aktienkurs notiert nun bei unter 7 Euro - und damit ist das Unternehmen nur noch einen Bruchteil der ehemals 50 Euro wert. Es ist etwa zwei Jahre her, als General Electric (GE) SLM zu 38 Euro je Aktie übernehmen wollte. Damals kaufte sich der aktive Hedge Funds Elliot mit 20 % am Unternehmen ein und blockierte die Übernahme, um noch mehr Geld rauszuholen. Das Ende ist bekannt: GE erhielt nicht 75 % der Aktien angedient, stockte das Angebot nicht auf und Elliot hat sich richtig verspekuliert. Sie halten die Aktien an SLM immer noch. Operativ lief es bei SLM alles andere als rund. So führten mehrere Gewinn- und Umsatzwarnungen zu dem Kursdesaster. SLM leidet unter der allgemeinen Investitionszurückhaltung der Automobilindustrie, dessen Unternehmen Großkunden bei SLM sind. Auch die allgemein erhöhte Wettbewerbsintensität im Bereich 3D-Druck macht dem Unternehmen zu schaffen. Der Technologievorsprung von SLM schmilzt. Obwohl der Aktienkurs stark gefallen ist, könnte die Talfahrt noch weiter gehen. Erste Analysten haben Kursziele von 3 Euro ausgegeben. SLM wächst nicht, sondern schrumpft. Seit der Warnung im Dezember muss davon ausgegangen werden, dass die Umsätze 2018 unter 80 Millionen liegen und Verluste erwirtschaftet werden. Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 120 Millionen ist das eine ambitionierte Bewertung für ein Unternehmen, welches zwar in einem zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt tätig ist, jedoch schrumpft. Das Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2022 wird ebenso nicht erreicht werden. Die Aktie sollte derzeit beobachtet werden. (Ende) Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190313005

