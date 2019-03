Die E.ON-Aktie hat seit Jahresauftakt rund 14% an Wert gewonnen und notiert aktuell auf 6-Monats-Hoch. Wie heute bekannt wurde, hat der Energiekonzern seine Ziele für das vergangene Geschäftsjahr erreicht und will seinen Aktionären mehr Dividende zahlen: Zudem kündigte der Konzern eine höhere feste Ausschüttung für 2019 an. So sollen Aktionäre für 2018 0,43 Euro je Aktie...

