(shareribs.com) Chicago 13.03.2019 - Weizen verzeichnete am Dienstag am Chicago Board of Trade hohe Kursgewinne. Dies zog auch die Sojabohnen und Mais mit nach oben. Die Marktteilnehmer sehen die Rally aber nicht als nachhaltig an. Mai-Mais verteuerte sich um 3,5, Cents auf 3,655 USD/Scheffel. Die scharfe Aufwärtsbewegung von Weizen zog auch Mais mit nach oben. Während Weizen aber scharfe Verluste ...

