Bei sehr hohen Umsätzen von über 13 Mrd. $ verlor der Weltmeister weitere 6 %. In merkwürdiger Übereinstimmung aller Nichtamerikaner wird die Boeing 737 MAX 8 gegroundet. Ein bisschen überzogen aber auch nachvollziehbar, doch ein gutes Stück Politik steht dahinter. Aus Sicherheitsgründen kann man alles machen. Aber: Die Maschine fliegt seit zwei Jahren kontinuierlich problemlos und in zwei Fällen ist der Hintergrund noch nicht klar. Der Anteil dieser zwei Unglücke an allen Flügen seither beträgt nur 0,5 %.



