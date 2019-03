SAN FRANCISCOhat eine von Atomico angeführte sowie von Baidu und Cherry Ventures unterstützte Investition von 14,5 Millionen US-Dollar gesichert, mithilfe derer es eine führende Rolle im Bereich der neuen Generation von KI- und datenzentrierter intelligenter Prozessautomatisierung (IPA) übernehmen kann. Das Startup-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) dramatisch zu verschieben, und dies in einem Umfeld, in dem Unternehmen nach neuen Wegen suchen, um Geschäfts- und IT-Prozesse zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist es, Information Worker dadurch zu unterstützen, dass banale, sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden und dadurch mehr Zeit für erfüllendere, wertschöpfendere Aktivitäten wie die Interaktion mit Kunden geschaffen wird. Ben Blume, Principal von Atomico, wird im Zuge dieser letzten Finanzierungsrunde Mitglied des Vorstands von Automation Hero.



Für das Team von Automation Hero ist der rasante Aufbau von disruptiven Technologieunternehmen kein Neuland. Gründer Stefan Groschupf hat über 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und war einer der ersten Big Data-Aktivisten, die am Apache Hadoop-Projekt mitgearbeitet haben. Das Team und Groschupf gründeten 2009 das preisgekrönte Big Data Business Intelligence-Unternehmen Datameer, das mehr als 50 Prozent der Fortune 50-Unternehmen zu seinen Kunden zählt und sich innerhalb von nur fünf Jahren einen Platz im Magic Quadrant für Business Intelligence und Analytik von Gartner gesichert hat.

RPA + KI = IPA

Der Markt für RPA hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, aber die aktuelle Technologie wurde vor über zehn Jahren entwickelt und beschränkt sich auf die Automatisierung einfacher, repetitiver Klickroboter. Datenintegration, -verarbeitung und maschinelles Lernen werden erst im Nachhinein hinzugefügt. Daher ist die intelligente Automatisierung anspruchsvollerer Geschäftsprozesse in komplexen IT-Umgebungen weiterhin eine Herausforderung.

Die KI- und Big Data-zentrierte Plattform für intelligente Prozessautomatisierung von Automation Hero geht das Problem mit einem völlig neuen Ansatz an. Anstatt Automatisierungen als isolierte Roboter auszuführen, führt die Plattform von Automation Hero hochgradig skalierbare, verteilte Automatisierungsabläufe aus, die Klickroboter, strukturierte und unstrukturierte Datenquellen, Deep Learning, Datenverarbeitung und Mitarbeiter zu einem Intelligenznetzwerk verbinden, das ein Betriebssystem für moderne Unternehmen schafft.

Das Unternehmen verzeichnet bereits jetzt ein explosives globales Wachstum, insbesondere in großen Vertriebsorganisationen, in denen die durch Automatisierung erzielte Kapitalrendite hoch ist. Die drei Hauptanwendungsszenarien konzentrieren sich darauf, manuelle, sich wiederholende, zeitintensive Aufgaben zu beseitigen, häufige auftretende Kundenanfragen zu automatisieren und die Entscheidungsfindung von Vertriebsmitarbeitern zu unterstützen. Kunden in der Finanzdienstleistungs-, Telekommunikations-, Reise- und Tourismusbranche berichten über Kapitalrenditen in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar, indem sie ihren Mitarbeitern bis zu eine Stunde Arbeit pro Tag ersparen.

Der einfachste Weg zur KI-Automatisierung

Selbst unerfahrene Benutzer können sich wiederholende Geschäftsprozesse mit den einfach zu verwendenden Automatisierungsaufzeichnungsfunktionen von Automation Hero schnell automatisieren. Erweiterte Automatisierungen können aus Hunderten von Funktionen des intuitiven, in die Plattform integrierten "Flow Studio" ganz einfach per Mausklick erstellt werden.

Daten können über eine der über 50 Point-and-Click-Verbindungen geladen oder gespeichert werden. Klickroboter können Daten aus jeder Art von Benutzeroberfläche extrahieren und Dokumente oder Formulare in Web-, Windows- oder Mac-Anwendungen ausfüllen.

Das visuelle "AI Studio" für künstliche Intelligenz, das ohne Programmierung bedient werden kann, ermöglicht Benutzern die Erstellung operativer Deep Learning-Modelle (TensorFlow) für die Sprachverarbeitung, Klassifizierung, Empfehlungen, Personalisierung oder andere geschäftsrelevante maschinelle Lernaufgaben.

Es handelt sich um die einzige Plattform, die betreute Automatisierungen als persönlichen KI-Assistenten personifizieren kann, der sich wiederholende Aufgaben für den Endbenutzer erledigt. Das Ziel besteht darin, den in Bezug auf KI häufig aufkommenden Ängsten entgegenzusteuern und zu betonen, dass die menschliche Arbeitskraft erweitert und nicht ersetzt wird. Nicht betreute Automatisierungen können auch vollständig autonom im Cluster ausgeführt werden.

Automation Hero ist auf Abruf in der Cloud oder als Installation vor Ort verfügbar und wurde von Grund auf für höchste Sicherheit, Data Governance, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit entwickelt.

Melden Sie sich jetzt an, um Zugang zur Plattform zu erhalten .

"Automatisierung ist das AI-Killer-Anwendungsszenario für Unternehmen. Die verfügbare, jahrzehntealte RPA-Technologie kann jedoch nur KI bieten - zum Beispiel Cloud-KI-APIs oder OCR-Tools. Aufgrund unserer Erfahrung haben wir von Grund auf eine KI-Automatisierungsplattform aufgebaut, die für den Einsatz in großen Unternehmen geeignet ist", sagte Stefan Groschupf, CEO von Automation Hero. "Schon jetzt sehen wir, dass unsere Kunden in nur wenigen Tagen Automatisierungen erstellen, die Produktivität steigern und die Kundenzufriedenheit mit beeindruckenden Auswirkungen auf den Umsatz steigern können."

Neue Finanzierung zur Beschleunigung des globalen Wachstums

Diese nächste Finanzierungsrunde wurde innerhalb von nur 12 Monaten aufgebracht und erhöht die Gesamtinvestition auf 19 Millionen US-Dollar. Sie wird verwendet, um das Wachstum von Automation Hero zu beschleunigen. Das Team konnte zuletzt Peter Voss, den früheren CTO von Datameer, in seiner Mitte begrüßen.

"Stefan ist ein erfahrener Unternehmer und außergewöhnlicher Technologe, der sich unablässig darauf konzentriert, rasch wachsende Unternehmen mit Produkten aufzubauen, die richtungsweisend in ihrer Kategorie sind und Unternehmenskunden einen klaren Mehrwert bieten. Intelligente Prozessautomatisierung wird eine völlig neue Art der Transformation über wichtige Geschäftsprozesse hinweg vorantreiben. Das äußerst erfahrene Team von Automation Hero ist unglaublich gut aufgestellt, um seine Plattform Unternehmen in aller Welt zur Verfügung zu stellen", sagte Ben Blume, Principal von Atomico.

Über Automation Hero

Automation Hero kombiniert RPA mit KI zu einer Plattform für intelligente Prozessautomatisierung, die KI mit der menschlichen Belegschaft verbindet. Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben verbessert Automation Hero die Produktivität und sorgt für erfolgreichere, optimierte Geschäftsergebnisse.

Automation Hero ist ein Portfolio-Unternehmen der führenden Kapitalanlagegesellschaften im Bereich KI und Deep Learning - Baidu USA, CometLabs, Cherry Ventures, signals VC und Atomico - und hat seinen Hauptsitz in San Francisco (USA).

Über Atomico

Atomico arbeitet mit den ehrgeizigsten Tech-Gründern Europas ab der ersten Finanzierungsrunde und darüber hinaus zusammen und kann dabei auf umfassende operative Erfahrung zurückgreifen, um ihr Wachstum maßgeblich zu beschleunigen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Atomico bereits mit über 100 ehrgeizigen Teams zusammengearbeitet, darunter Supercell, Graphcore, Omio, Klarna, Lilium, MessageBird, Automation Hero und The Climate Corporation. Das Team von Investoren und Beratern bei Atomico besteht aus Gründern von Unternehmen mit einem Gesamtwert von vier Milliarden US-Dollar und operativen Führungskräften, die für die globale Expansion, Personaleinstellung und das Marketing bei Unternehmen wie Skype, Google, Uber und Spotify verantwortlich waren.

