Der deutsche Leitindex hat gestern zu Handelsbeginn einen Ausflug über die Marke von 11.600 Punkten gewagt. Dann ging es aber schnell nach unten. Am Ende lag der DAX bei 11.524 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 0,2 Prozent bzw. 19 Punkten.



Marktidee: Wirecard Die Turbulenzen bei der Wirecard-Aktie halten an. Am Wochenende sorgte CEO Markus Braun mit einem Tweet für Zuversicht. Das wirkte sich dementsprechend positiv auf die Aktie aus. Gestern rutschte Wirecard aber nach anfänglichen Gewinnen schon wieder ab und war schwächster DAX-Wert. Aus charttechnischer Sicht kam es zur Ausbildung einer bearishen Tageskerze und damit einem Warnsignal.