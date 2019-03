Ralph Dommermuth heißt der Vorstandsvorsitzende von United Internet. Und Dommermuth zeigte sich zuversichtlich bei Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen. "Unsere Umsatz- und Ergebniskennzahlen haben sich auch in den ersten neun Monaten 2018 positiv entwickelt. Wir liegen weiterhin im Plan, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2018 zu erreichen", so Ralph Dommermuth damals. Ob United Internet die Ziele für 2018 erreicht hat, was anzunehmen ist, erfährt man übrigens am 28. März. Dann nämlich wird das Technologie-Unternehmen den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 veröffentlichen.

Bei 5G-Auktion dabei

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie von United Internet vor Zahlen zum vierten Quartal von 54 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet-Konzerns dürften den Konsensschätzungen entsprechen, meinen die Analysten. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...