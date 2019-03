Mynaric AG: Wechsel im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie Mynaric AG: Wechsel im Vorstand 13.03.2019 / 09:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Bulent Altan und Hubertus von Janecek werden zu Vorstandsmitgliedern bestellt * Zwei der drei amtierenden Vorstände, Dr Markus Knapek und Joachim Horwath legen ihre Ämter mit sofortiger Wirkung nieder, um Mynaric's Wachstumsstrategie fortzusetzen München, 13. März 2019 - Der Aufsichtsrat der Mynaric AG (Frankfurt Stock Exchange: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) hat heute beschlossen Bulent Altan mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied zu ernennen. Bulent Altan hat ausgiebige Erfahrung in der Entwicklung von Produkten für die Raumfahrt, die er unter anderem als Vice President bei SpaceX und Airbus Defence and Space sammeln konnte, und wird in seiner neuen Rolle die Verantwortung für das Weltraumgeschäft und die Repräsentation der Firma übernehmen. Der Aufsichtsrat hat zudem beschlossen Hubertus von Janecek mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied zu ernennen. Hubertus von Janecek hat ausgiebige Erfahrung im Vertrieb von Hochtechnologieprodukten, die er unter anderem als Vice President bei Bosch Sensortec sammeln konnte und ist bereits seit Juni 2018 für Mynaric tätig. In seiner neuen Rolle übernimmt er die Verantwortung für die Produktion und den Vertrieb von Produkten für den Luftfahrtmarkt. Dr. Wolfram Peschko bleibt im Vorstand und wird die Finanzen, Administration und strategische Weiterentwicklung der Gruppe leiten. Die amtierenden Vorstandsmitglieder Dr Markus Knapek und Joachim Horwath haben im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat ihre Vorstandsämter zum heutigen Tag niedergelegt. Beide werden in neuen Rollen weiterhin für das Unternehmen tätig sein und zur Fortsetzung von Mynarics Wachstumsstrategie weitere Unternehmenszweige aufbauen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert. Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com Kontakt comms@mynaric.com + 49 8105 7999-0 Wichtige Information Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise 'erwarten', 'glauben', 'vorhersehen', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'werden', 'könnten', 'können' oder 'können unter Umständen' bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden. 13.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mynaric AG Friedrichshafener Str. 3 82205 Gilching Deutschland E-Mail: mynaric@kirchhoff.de Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A0JCY11 WKN: A0JCY1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 786905 13.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JCY11 AXC0092 2019-03-13/09:16