- Hdac bietet Enterprise-Blockchainprodukt als Service und

unkomplizierte Umgebung für Entwicklung an; Aufträge für die erste

Hälfte des Jahres 2019 erwartet

- HYUNDAI PAY führt im Lauf des Jahres einen Dienst für die

Vorabzahlung mit Hdac-Coins ein, um die kommerzielle Nutzung von

Kryptowährungen durch eine große Investition anzuführen



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Hdac Technology, ein

Unternehmen für Blockchain-Technik, das im Oktober 2017 von Dae Sun

Chung gegründet wurde, dem CEO von Hyundai BS&C, hat am 13. März im

Grand InterContinental Seoul Parnas eine Pressekonferenz

veranstaltet, um die Pläne für die künftige geschäftliche Strategie

und technische Entwicklung vorzustellen.



Hdac Technology ist ein Tech-Unternehmen im Rahmen des

Blockchain-Projektes 'Hdac'. Hdac ist eine hybride

Blockchain-Plattform, die öffentliche und private Blockchains

integriert und als Enterprise-Architektur angelegt wurde, um den

vielfältigen Bedarf der Branche zu verarbeiten.



Hdac Technology gab Pläne bekannt, im ersten Quartal die

Entwicklung von SDK und API abzuschließen, um ein Umfeld für die

Entwicklung von Enterprise-Produkten und den Rahmen zu schaffen. Hdac

wird speziell den DevOps-Ansatz verfolgen, um schnelle und einfache

Entwicklung, Etablierung, sowie Test und Vertrieb einer

Blockchain-Infrastruktur auf Grundlage von Hdac zu ermöglichen.



CTO Moon-Ok Cho sagte: "Wir zielen darauf ab, Firmen zu

ermöglichen, unkompliziert eigene Dienste auf Grundlage der

Blockchain zu etablieren und zu betreiben. Dies geschieht durch

Bereitstellung von BaaS (Blockchain-as-a-Service). Wir prüfen derzeit

die Zusammenarbeit mit einem weltweit angesehenen Anbieter von

Cloud-Diensten, um Enterprise-Blockchaindienste der höchsten Qualität

anbieten zu können und auf dem globalen Markt einen

Wettbewerbsvorteil zu erzielen."



"Die Enterprise Blockchain Solution von Hdac kann in einer Reihe

von Feldern eingesetzt werden, darunter Bau, Immobilien, Fabrikation,

Finanzen und Einzelhandel. Wir verfügen neben HERIOT, einer

Blockchain-IoT Lösung für das intelligente Haus, die wir bereits

eingeführt haben, bislang über zwei Konzeptstudien (PoC -

Proof-of-Concept). Wir rechnen damit, in der ersten Jahreshälfte den

Zuschlag für mehr als vier Praxisprojekte zu erhalten", erklärte er.



Der Bereich FinTech von Hdac Technology wird im Rahmen der

Initiative HYUNDAI PAY betrieben, deren Ziel ist, bequeme alltägliche

Zahlungsdienste in Kryptowährungen anzubieten. HYUNDAI PAY ist ein

Unternehmen mit Sitz in Korea, dessen CEO und CSO Michael Yoon und

Moon-Ok Cho sind, CEO und CTO von Hdac Technology.



Im Kern des Bereiches FinTech steht ein Prepaid Point Payment

Service (Zahlungsdienst für Vorabzahlungen). Kunden können im Rahmen

des Dienstes vorab bezahltes E-Money mit dem geplanten Namen 'H

Point' mittels 'Hdac Coin' erwerben und es für Überweisungen,

elektronische Zahlungen in teilnehmenden Geschäften (online/offline),

QR-Code-Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften und Zahlungen an

Versorgungsunternehmen im Rahmen intelligenter Dienste für das Heim

nutzen. Weiterer Plan von CTO Moon-Ok Cho ist die künftige

Entwicklung von 'H Point' zu einem Stablecoin.



Der P2P-Immobiliendienst wählt mit Sorgfalt Immobilien zur

Investition aus und liefert den Investoren Gewinne. Er zielt speziell

darauf ab, eine P2P-Plattform auf Grundlage der Blockchain

bereitzustellen, die mit dem Prepaid Point Service verknüpft ist, was

einfache Verwaltung von Immobilien und erneute Investitionen in eine

Reihe von Aktiva ermöglicht. Es wird geplant, den Dienst durch

Ausdehnung der Palette der Aktiva auf Kryptowährungen und mehr zu

einem umfassenden P2P-Finanzdienst auszubauen.



Bezüglich des öffentlichen Blockchain-Sektors wurde die

Entwicklung von Bridge Node, das Hdac-MainNet und ein DApp-Mainnet

für Partner verknüpft, abgeschlossen. Es wird frühestens Ende März

nach den internen Integrationstests und der Verifizierung

freigegeben. 'Hdac Contract' auf Grundlage von Bridge Node setzt

seinen Schwerpunkt auf Bereitstellung eines DApp-Dienstes, der Token

ausgibt und in einer Reihe industrieller Felder eingesetzt werden

kann.



CEO Michael Yoon kommentierte dies wie folgt: "Hdac Technology

wird alle Arten von Diensten mit Bezug zur Blockchain anbieten, um

unseren Kunden in dieser Ära der vierten industriellen Revolution

dabei zu helfen, kommende Technik wie IoT, KI, Big Data und FinTech

besser zu integrieren." Er setzte hinzu: "Wir führen Gespräche mit

einem weltweit angesehen Blockchain-Team bezüglich eines Upgrades des

derzeitigen ePoW-Algorithmus auf ein neues Blockchain-Protokoll, das

dieser neuen Ära angemessen ist."



