(NEU: Uhrzeiten für Haushaltsrede des britischen Schatzkanzlers und Abstimmung im Unterhaus)

=== *** 07:00 DE/Innogy SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 07:00 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Essen), Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Wien *** 08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00 Jahres-PK), Wolfsburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK), Wien *** 08:00 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London 09:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Abschluss Konferenz des Financial Stability Institute (seit 12.3.), Basel *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Arbeitsmarkt-Report, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:40 DE/Bundeswirtschaftminister Altmaier, Rede auf der Internationalen Handwerksmesse, München *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-4,2% gg Vj 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstellung der aktuellen Watchlist und der Hauptthemen der HV-Saison 2019, Frankfurt 11:15 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede bei einer DIW-Veranstaltung zu "Money and Finance", Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 11:45 GB/BoE, Zuteilung eines Euro-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Laos Premierminister Sisoulith, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 13:30 GB/Schatzkanzler Hammond, Frühjahrs-Rede zum Haushalt und zur Wirtschaftsentwicklung, London *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar (ursprünglich 27.2.2019) PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:00 US/Bauausgaben Januar (ursprünglich 1.3.2019) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 IT/EZB-Direktor Coeure, Rede an der Universita Commerciale Luigi Bocconi, Mailand *** 18:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 20:00 GB/Unterhaus, Abstimmung über No-Deal-Brexit, London *** 20:30 GB/Premierministerin May nennt nächste Schritte zu Brexit *** 22:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Martinsried ===

