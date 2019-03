Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Adidas muss angesichts des weiter schwächelnden Umsatzes in Europa noch länger daran arbeiten, um die Situation in der Region zu verbessern, wie CEO Kasper Rorsted sagte. Die im Sommer eingeleiteten Maßnahmen sollten aber ausreichen, um wieder Wachstum zu generieren, es würden keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, so der Manager im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

In Europa sank der Umsatz währungsbereinigt im Schlussquartal um 6 Prozent, es war das dritte Quartal in Folge ein Rückgang. Die nach Umsatz zuvor zweitstärkste Region fiel im Schlussquartal auf den dritten Platz zurück.

Auf Gesamtjahressicht stagnierte der Umsatz, wie es der Sportartikelkonzern seit dem zweiten Quartal nur noch anpeilte. Anfang 2018 hatte Adidas für das Gesamtjahr noch 5 Prozent Umsatzplus erwartet.

Adidas hatte im November die Prognose für das Gesamtjahr wegen der schwachen Umsatzentwicklung im Segment Westeuropa - jetzt Europa - gesenkt. Dabei hatte Adidas eine Rückkehr der Region zu wachsenden Umsätzen für 2019 angepeilt.

Adidas habe in Europa zu lange auf Lifestyle-Schuhe als Wachstumstreiber gesetzt und müsse den Fokus in der Region wieder mehr auf Sportschuhe legen, bekräftigte der CEO im Fernsehinterview mit Bloomberg.

Während auf Konzernebene der Umsatz mit Schuhen zu zwei Dritteln aus Sportschuhen und zu einem Drittel aus Lifestyle-Schuhen komme, sei das Verhältnis in Europa 50 zu 50. Das müsse sich wieder zugunsten der Sportschuhe ändern, so Rorsted im Fernsehinterview.

Im dritten Quartal hatte Adidas eingeräumt, zu langsam Nachfolgemodelle für die auslaufenden Originals-Modelle geliefert und insgesamt zu langsam auf sich ändernde Trends reagiert zu haben. Der Konzern habe auch bei einigen Modellen die Preise zu hoch angesetzt, was sich im reifen Markt Westeuropa mit scharfer Konkurrenz als kontraproduktiv erwiesen habe.

Adidas ist dabei, die Vertriebsstruktur in Westeuropa zu vereinfachen und investiert, um die Zusammenarbeit mit wichtigen Großhändlern zu intensivieren und Marktanteile zurückzugewinnen.

Im Sommer installierte Adidas ein neues Management in Westeuropa, sah aber bisher keinen Bedarf für weitere personelle Änderungen.

