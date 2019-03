Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 16 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Markt unterschätze weiterhin die Risiken für das Kerngeschäft des Telekomdienstleisters, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngste Entwicklung bei der Schweizer Sunrise, an der Freenet 25 Prozent hält, erschwere es, diesen Anteil zu versilbern. Trotz der unterdurchschnittlichen Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten weise das Kerngeschäft von Freenet einen Bewertungsaufschlag von 25 Prozent zum Wettbewerber Dixons-Carphone auf./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-13/09:44

ISIN: DE000A0Z2ZZ5