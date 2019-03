Die bis vor wenigen Jahren noch absolute Nr. 1 im internationalen Investmentbanking gehört nicht mehr zur ganz ersten Riege der ersten Adressen. Der Chef wurde ausgewechselt, der neue findet keine Kontur und spielt in seiner Freizeit auch schon mal den Disc-Jockey, was zusammen nicht so richtig passt. Wer engagiert ist kann sich Gedanken machen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info