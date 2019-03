Wien (www.anleihencheck.de) - Italienische Banken sind einer der Hauptprofiteure des TLTRO III, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am deutlichsten positiv habe sich dies in italienischen Covered Bond Spreads niedergeschlagen. Diese hätten sich deutlich eingeengt. Im langen Laufzeitenbereich hätten die Spreadeinengungen bei über 10 Basispunkten gelegen. Spreadeinengungen hätten alle italienischen Covered Bonds zu verzeichnen gehabt, die geringsten jedoch jene der UniCredit. Auch bei den Senior non-preferred (SNP) Anleihen habe sich dasselbe Bild abgezeichnet, Italien profitiere am stärksten von den EZB Maßnahmen. Die Risikoaufschläge der italienischen SNP Anleihen hätten sich seit der EZB-Sitzung eingeengt, während spanische und französische SNP Anleihen sich weitende Risikoaufschläge zu verzeichnen hätten. (News vom 12.03.2019) (13.03.2019/alc/n/a) ...

