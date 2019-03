Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Dynamik an den weltweiten Börsen scheint weg, so die Deutsche Börse AG.Die Sorgen um einen eskalierenden Handelskrieg und einen harten Brexit seien zwar etwas zurückgegangen, das scheine aber bereits eingepreist. So würden sich auch ETF-Anleger zurückhalten. "Wir haben vor allem Abgaben von Aktien-ETFs gesehen", melde Oliver Kilian von der UniCredit Group. Christian Dürr von der Commerzbank berichte von Zu- und Abflüssen - bei leicht überdurchschnittlichen Umsätzen. ...

