Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind erstmals in Europa neun Exchange Traded Funds von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Über fünf Aktien-ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen zu partizipieren. Investoren könnten dabei zwischen den Regionen Europa, Eurozone, Japan, USA und entwickelte Länder weltweit wählen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...