Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich zuversichtlich zur anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament geäußert. "Ich sehe heute die große Chance, dass es im Unterhaus eine breite Mehrheit gibt gegen einen ungeregelten sogenannten No-Deal-Brexit, der alle in Europa in Mitleidenschaft ziehen würde", sagte er am Mittwoch am Rande der Internationalen Handwerksmesse in München. Wenn es so käme, gebe es die Chance, dass es in den kommenden Wochen "nicht zu solchen unerfreulichen Ereignissen kommt". Die vergangenen Monate seien gekennzeichnet gewesen durch widersprüchliche Entscheidungen und Unklarheiten.

Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten an diesem Mittwochabend über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen. Sollte der No-Deal-Brexit wie erwartet abgelehnt werden, entscheiden die Parlamentarier am Donnerstag, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll./maa/DP/jha

AXC0122 2019-03-13/10:27