Von Oliver Griffin

BARCELONA (Dow Jones)--Die kanadische Tochter von British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco Canada Ltd., hat vorläufigen Gläubigerschutz nach kanadischem Insolvenzrecht erhalten.

Das Tabakunternehmen hatte den Antrag gestellt, nachdem das Berufungsgericht in Quebec entschieden hatte, dass die Tabakindustrie in Kanada gesamtschuldnerisch in einer Sammelklage über mehrere Milliarden Dollar hafte.

Der Gläubigerschutz habe zur Folge, dass alle laufenden Rechtsstreitigkeiten gegen Imperial Tobacco und andere zum Unternehmen gehörende Gesellschaften in Kanada ausgesetzt bleiben, so BAT.

Hätte Imperial Tobacco keinen gerichtlichen Schutz erhalten, wäre das Unternehmen unter Umständen verpflichtet gewesen, die gesamten Schadensforderungen auf Grundlage des Berufungsurteils begleichen zu müssen, so BAT. Die kanadische Tochter werde nun versuchen, das Urteil sowie alle anderen Rechtsstreitigkeiten in Kanada im Rahmen eines gerichtlich überwachten Verfahrens beizulegen. Das Tagesgeschäft laufe derweil unverändert weiter.

March 13, 2019

