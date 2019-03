Eine der größten US-Cannabis-Konsolidierungen in der Geschichte wird Harvest das Recht geben, bis zu 200 Einrichtungen in 16 Staaten und Gebieten zu betreiben

Bringt geografisch komplementäre, marktführende MSOs zusammen, die sich auf Qualität, eine solide Geschäftstätigkeit und Wertschöpfung für die Aktionäre konzentrieren

Harvest Health Recreation, Inc. (CSE: HARV, OTCQX: HRVSF) ("Harvest"), ein vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit einem der größten Fußabdrücke in den USA, freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass es eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von Verano Holdings, LLC ("Verano"), einem unabhängigen Dritten, einem der größten privat gehaltenen, mehrstaatlichen, vertikal integrierten und lizenzierten Betreiber von Cannabis-Anlagen, in einer All-Stock-Transaktion für einen geschätzten Kaufpreis von ca. 850.000.000 USD auf der Grundlage eines Aktienkurses von 8,79 CND getroffen hat. Das fusionierte Unternehmen wird einer der größten in mehreren Staaten tätigen Betreiber (Multi State Operator, "MSO") in den USA sein, gemessen an den gehaltenen Lizenzen und zugelassenen Einrichtungen. Nach Abschluss der Transaktion und der behördlichen Genehmigung wird Harvest über Lizenzen verfügen, die es Harvest ermöglichen, bis zu 200 Einrichtungen in 16 Staaten und Gebieten im ganzen Land zu betreiben, darunter 123 Apotheken im Einzelhandel.

Die von Harvest geplante Übernahme von Verano wird Folgendes umfassen:

Lizenzen und Betriebe in 11 Staaten und Gebieten, darunter sieben Anbaulizenzen, 37 Einzelhandelslizenzen und das Potenzial, mehr als 150 Millionen Amerikaner zu erreichen;

Vertikal integrierte, Cashflow-positive Betriebe;

Ein bewährtes Führungsteam mit Einzelhandels-, Produktions-, Marken-, Logistik- und Betriebserfahrung und 300 Mitarbeitern. Im Jahr 2019 werden rund 300 neue Stellen besetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Einstellung von Minderheiten, Frauen und Veteranen liegt;

Eine bahnbrechende Ethanol-Extraktionstechnologie auf Pharma-Niveau bietet neue Marktchancen für die vertikalen Märkte Cannabis-Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke;

Ein Portfolio von Premium-Eigenmarken mit mehr als 150 Produkt-SKUs, die an über 150 Einzelhandelsstandorten verkauft werden;

Eine Erweiterungskapazität von insgesamt 900.000 Quadratfuß in Illinois, Nevada und Maryland;

Der Besitz einer Beteiligung an neun "Zen Leaf"-Apotheken mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz, der 2,5-mal höher ist als der Durchschnitt der Cannabis-Industrie im Einzelhandel;

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen 30 Apotheken, acht Kultivierungseinrichtungen und sieben Produktionsstätten betreibt und eine weitere aggressive operative Expansion erwartet. Bis Ende 2019 erwartet Harvest, dass über 70 Apotheken, 13 Anbau- und 13 Produktionsanlagen in Betrieb sein werden. Für 2020 erwartet das Unternehmen ein weiteres Wachstum.

"Die Kombination mit Verano passt perfekt zu unserer Vision, das wertvollste Cannabis-Unternehmen der Welt zu schaffen", sagte Jason Vedadi, Executive Chairman von Harvest. "Wir sind zuversichtlich, dass dies eine Gelegenheit ist, jede der Stärken unseres Unternehmens weiter zu nutzen und den Unternehmenswert weiter zu steigern, während wir gleichzeitig die Größenordnung erreichen, von der wir wissen, dass sie uns eine Führungsposition in einem der größten Cannabis-Märkte der Welt verschaffen wird."

"Dies ist eine natürliche Übereinstimmung zwischen gleichgesinnten Unternehmern, die unsere Unternehmen von den ersten Anlagen bis zu zwei der größten MSOs in den USA aufgebaut haben, mit einem unerschütterlichen Fokus auf operativer Exzellenz, qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und der Bereitstellung von Mehrwert für Kunden und Aktionäre", sagte George Archos, Verano-Mitbegründer und -CEO. "Unser Wachstum und unsere einzigartige Positionierung in Schlüsselmärkten ermöglichten es uns, einige der größten Akteure der Branche zu bewerten, aber wir hatten nur eine einstimmige Wahl für eine große Transaktion, und das war Harvest."

"Verano hat einen besseren Weg für die Cannabis-Produktion, Produkte, Gesundheit und das Wohlbefinden geschaffen, indem es ein hervorragendes Team von Experten aus der Cannabis-Industrie und den Top-Etagen der Fortune-500-Unternehmen zusammengestellt hat", sagte Sam Dorf, Mitbegründer und Chief Growth Officer von Verano. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Harvest jede unserer Stärken zu nutzen, um die Vorteile von Cannabis auf innovative, neue Weise mit einem ständig wachsenden Kundenstamm zu teilen. Verano und Harvest haben sich stets auf die Geschäftsgrundlagen konzentriert, um das Wachstum von Umsatz und EBITDA von Jahr zu Jahr zu steigern. Gemeinsam erwarten wir, dass wir diese Dynamik beschleunigen und die Messlatte für die Branche noch höher legen."

Das neu fusionierte Unternehmen plant, die Betriebsstätten in Arizona und Illinois fortzusetzen und wichtige Führungstalente zu vereinen, um ein Team der professionellsten Cannabis-Anbieter zu bilden. Beide Unternehmen haben in jüngster Zeit Management-Know-how in den Bereichen Konsumgüter, Getränke, Spirituosen, Logistik, Branding, Gartenbau und Extraktionstechnologien von einigen der größten, einflussreichsten Unternehmen der Welt erworben, die alle das explosive Wachstum der Unternehmen unterstützen. Ebenso erwartet das fusionierte Unternehmen, dass neue und bestehende Marken in seinem erweiterten Gebiet wachsen werden.

"Vom ersten Tag an haben wir als grundsätzlich solides Unternehmen agiert, das auf stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum ausgerichtet ist. Wir freuen uns sehr, Veranos Premium-Marken und -Aktivitäten bei Harvest einzubringen", sagte Steve White, CEO von Harvest. "Wir haben die einzigartige Möglichkeit, echte nationale Marken zu schaffen, indem wir diese Produkte innerhalb des zukünftig gemeinsamen Fußabdrucks von Staaten und Apotheken einsetzen. Am wichtigsten ist, dass wir die gleiche Mission haben wie ein neues Unternehmen, das Leben der Menschen durch die Güte von Cannabis zu verbessern."

Gemäß der am 10. März 2019 zwischen Harvest und Verano abgeschlossenen verbindlichen Vereinbarung haben sich die Parteien darauf geeinigt, innerhalb der nächsten 30 Tage eine endgültige Vereinbarung zu treffen (die "endgültige Vereinbarung").

Nach dem Abschluss erhalten die Aktionäre von Verano insgesamt eine Kombination aus nachrangigen Stimmrechtsaktien von Harvest und mehreren Stimmrechtsaktien von Harvest, wie es zwischen den Parteien vereinbart wurde, und zwar für einen geschätzten Gesamtkaufpreis von 850.000.000 USD auf Grundlage eines CSE-Aktienkurses von 8,79 CND. Es wird erwartet, dass die Akquisition im ersten Halbjahr von 2019 abgeschlossen wird.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung und Durchführung einer endgültigen Vereinbarung, der Zustimmung der jeweiligen Aktionäre oder Anteilinhaber, der Zustimmung der Canadian Securities Exchange sowie aller anderen Genehmigungen, die für eine solche Transaktion üblich sind. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Harvest und Verano haben sich auf eine gegenseitige Terminierungsgebühr in Höhe von 20 Mio. USD geeinigt, falls eine der Parteien die endgültige Vereinbarung nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum dieser Vereinbarung abschließt (außer infolge einer nicht behobenen Verletzung durch die andere Partei). Die Transaktion wurde vollständig zu marktüblichen Konditionen verhandelt. Verano verfügt über langfristige Darlehen in Höhe von rund 3,2 Millionen USD, die nach Abschluss der Transaktion bestehen bleiben. Darüber hinaus wird der Abschluss der Transaktion nicht zu einem Kontrollwechsel bei Harvest führen.

Eight Capital fungiert im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater von Harvest, und INFOR Financial Inc. als Finanzberater für den Sonderausschuss des Firmenvorstands von Harvest. Darüber hinaus haben Eight Capital und INFOR Financial Inc. jeweils eine Stellungnahme an den Firmenvorstand von Harvest abgegeben, dass zum Zeitpunkt der Stellungnahme und vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, auf denen die Stellungnahmen beruhen, die von Harvest im Zusammenhang mit der Transaktion zu zahlende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für Harvest angemessen ist.

Telefonkonferenz und Anlegerpräsentation

Harvest und Verano werden eine Telefonkonferenz mit Webcast und einer Präsentation halten, um die Fusion zu besprechen.

Datum: Montag, 11. März 2019

Uhrzeit: 15:30 Uhr (Östliche Standardzeit)

Gebührenfreie Nummer für Anrufer aus den USA: 1-866-777-2509

Gebührenfreie Nummer für Anrufer aus Kanada: 1-866-605-3852

International gebührenfreie Nummer: 1-412-317-5413

Teilnehmer sollten darum bitten, an der Telefonkonferenz von Harvest Health Recreation Inc. teilzunehmen.

Webcast-Link: https://services.choruscall.com/links/harv190311.html

Diese Telefonkonferenz wird als Webcast live über das Internet übertragen und kann über den angegebenen Link aufgerufen werden. Das Audio der Telefonkonferenz wird den Teilnehmern sowohl über die Telefonkonferenz als auch über das Webcast zur Verfügung stehen, Fragen an das Management können jedoch nur über den Webcast gestellt werden.

Über Harvest Health and Recreation

Harvest Health Recreation Inc. ist eines der ersten konsequent profitablen, vertikal integrierten Cannabis-Unternehmen mit einem der größten Fußabdrücke in den USA. Die vertikale Komplettlösung von Harvest umfasst branchenführende Anbau-, Produktions- und Einzelhandelseinrichtungen, Bau-, Immobilien-, Technologie-, Betriebs- und Markenbildungsexpertise unter Nutzung der internen Rechts-, Personal- und Marketing-Teams sowie ausgewiesener Experten für das Schreiben und Gewinnen Staaten-basierter Anträge. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 625 Mitarbeiter mit nachgewiesener Erfahrung, Expertise und Wissen über interne beste Vorgehensweisen, auf die sich bei der Erschließung neuer Märkte gestützt wird. Das leitende Team von Harvest besteht aus führenden Kräften aus den Bereichen Finanzen, Compliance, Immobilien und Betriebswesen. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Harvest jedes Jahr an Präsenz gewonnen, wurde als drittgrößter Kultivator in den USA eingestuft und besitzt derzeit Lizenzen für mehr als 140 Anlagen in den USA. Harvest teilt zeitnahe Updates und Veröffentlichungen im Rahmen seines regulären Geschäfts mit den Medien und der interessierten Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.harvestinc.com/.

Über Verano Holdings

Verano ist ein nationaler, vertikal integrierter Betreiber von lizenzierten Cannabisanbau-, Produktions- und Einzelhandelseinrichtungen, die sich der Verbesserung des Lebens widmen, indem sie einen sicheren Zugang zu wirksamen pestizidfreien Marihuana-Produkten bieten, die sich nachhaltig auf die Gemeinden auswirken, in denen sie angeboten werden. Verano entwickelt und produziert eine abgerundete Palette von limitierten Lifestyle-Cannabis-Produkten, die erstklassige medizinische Therapien und inspirierende Produktoptionen bieten. Verano entwirft, baut und betreibt einzigartige "Zen Leaf"-Apothekenumgebungen, die ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis mit beispiellosem Kundenservice und unvergleichlicher Zufriedenheit sowohl im medizinischen Markt als auch im Markt für Erwachsene gewährleisten. Verano Holdings vertreibt Cannabis-Konzentrate, -Lebensmittel, -Extrakte, -Blumen und -Kosmetikartikel, viele davon in präzise dosierten THC- und CBD-Formulierungen, unter seinen bewährten Premium-Marken: GoldLeaf, Menta, Sweet Sins, Encore Company, Avexia und verano. Weitere Informationen finden Sie unter http://verano.holdings/

Zukunftsgerichtete Aussagen

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativ dieser Begriffe und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf das positive Ergebnis, erwartete Vorteile im Zusammenhang mit der Übernahme von Verano, Aussagen in Bezug auf die Auswirkungen der Transaktion auf das kombinierte Unternehmen und seine zukünftige Strategie, den Abschluss von Investitionsvorhaben oder Erweiterungen, die Fähigkeit, die Bedingungen der endgültigen Vereinbarung zu erfüllen, den Zeitpunkt für den Abschluss der Transaktion; die von den Aktionären von Verano zu erhaltende Gegenleistung, die aufgrund der Ernteaktien, die die Gegenleistung bilden, wertschwankend sein kann; die Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre, behördliche Genehmigungen und die Zustimmung der CSE. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass akzeptable Bedingungen für die endgültige Vereinbarung ausgehandelt werden oder dass die Transaktion abgeschlossen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen in Bezug auf Verano und Harvest, einschließlich des erwarteten Wachstums, der operativen Ergebnisse, der Performance, der Branchentrends und der Wachstumschancen. Obwohl Verano und Harvest diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen halten, können sie sich als falsch erweisen. Der Leser sei hiermit darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen kann. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; nachteiligen Branchenereignissen; zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen; Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen, und/oder Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; der Cannabis-Industrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und Regulierungsfragen; der Fähigkeit von Harvest, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Leser werden weiterhin davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf die sie gestützt sind, eintreten werden. Diese Informationen, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, können sich als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Verano und Harvest lehnen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Fälle und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich voneinander abweichen, sind unter anderem die oben und an anderer Stelle in den öffentlichen Einreichungen von Harvest genannten Angelegenheiten und die Berichte über wesentliche Änderungen, die im Zusammenhang mit dieser Transaktion eingereicht werden, die auf SEDAR verfügbar sind oder sein werden.

Hinweis für US-Inhaber. Harvest wurde außerhalb der Vereinigten Staaten gegründet. Die Transaktion unterliegt den Offenlegungspflichten Kanadas, die sich von denen der Vereinigten Staaten unterscheiden. Die in den Dokumenten enthaltenen Abschlüsse, falls vorhanden, werden in Übereinstimmung mit den kanadischen Rechnungslegungsstandards erstellt und sind möglicherweise nicht mit den Abschlüssen von Unternehmen der Vereinigten Staaten vergleichbar. Es kann für einen Wertpapierinhaber in den Vereinigten Staaten schwierig sein, seine Rechte durchzusetzen, und alle Ansprüche, die ein Wertpapierinhaber nach den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen hat, einzufordern, da sich die Unternehmen in Kanada befinden und einige oder alle seiner leitenden Angestellten oder Direktoren ihren Wohnsitz in Kanada oder einem anderen Land außerhalb der Vereinigten Staaten haben können. Ein Wertpapierinhaber kann möglicherweise nicht in der Lage sein, ein kanadisches Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder Direktoren vor einem Gericht in Kanada oder anderswo außerhalb der Vereinigten Staaten wegen Verstößen gegen die US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Es ist eventuell schwierig, ein kanadisches Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190313005301/de/

