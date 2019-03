Wirecard: Ungewöhnliche Stille

Infolge der "Financial Times"-Berichterstattung zu mutmaßlichen Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur musste die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) ordentlich Federn lassen. Inzwischen läuft die Erholung jedoch schon eine ganze Weile. Und dies richtig gut.

Es lief zuletzt sogar so gut, dass potenziell schlechte Nachrichten für den Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München am Mittwoch nur für leichte Kursverluste beim DAX-Wert sorgten. Es gab Zeiten, da hätte die Nachricht rund um die Freistellung des von den Bilanzmanipulationsvorwürfen betroffenen Mitarbeiters zu einem Kurssturz geführt. Schließlich heißt dies, dass an der ganzen Sache ja doch irgendwie etwas dran sein könnte. Inzwischen hat jedoch sowohl bei Wirecard als auch auf Anlegerseite eine gewisse Entspannung eingesetzt.

