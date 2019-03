Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Das vierte Quartal belege, dass der Aromenhersteller beim Wachstum aus eigener Kraft weiterhin Klassenbester sei, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für die Marge liege unter der mittleren Markterwartung, doch sei das angesichts der üblicherweise konservativen Prognosen von Symrise nicht überraschend. Angesichts des nachlassenden Kostendrucks dürfte der Aromenhersteller den Ausblick entspannt erreichen oder übertreffen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 07:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-13/10:58

ISIN: DE000SYM9999