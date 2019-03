Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 13.03.2019 Kursziel: 3,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,60. Zusammenfassung: PNE erzielte ein vorläufiges EBIT von EUR 7,8 Mio. Dies liegt unter unserer Prognose (EUR 12,6 Mio.) und der Guidance (EUR 10-16 Mio.). Grund hierfür ist eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 10,8 Mio. für drei Offshore-Windpark-Projekte. Abgesehen von diesem nicht zahlungswirksamen Einmaleffekt übertraf PNE ihre Prognose mit einem EBITDA von EUR 27,2 Mio. und einem EBIT von EUR 18,5 Mio. Wir erwarten in diesem Jahr einen schwachen deutschen Onshore-Windmarkt aufgrund langsamer Genehmigungsverfahren. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies später im Jahr 2019 ändern wird, und prognostizieren einen stärkeren deutschen Markt für 2020E, unterstützt durch die ersten zusätzlichen Onshore-Windausschreibungen im September und Dezember 2019. Da die deutsche Kohlekommission beschlossen hat, die Kohleförderung bis 2038 einzustellen, sehen wir zusätzliches mittel- und langfristiges Potenzial für Onshore- und Offshore-Windkraft. PNE hat ihr Geschäft mit dem Markteintritt in Lateinamerika weiter internationalisiert und ihr Dienstleistungsgeschäft durch zwei Akquisitionen in Deutschland gestärkt. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz, enorme globale Geschäftsmöglichkeiten im Markt für erneuerbare Energien und ist attraktiv bewertet. Wir erwarten, dass sich das derzeit negative Sentiment bald ändern wird und sehen das aktuelle Aktienkursniveau als sehr gute Einstiegschance. Unsere Bewertung bleibt Kaufen bei einem unveränderten Kursziel von EUR 3,60. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.60 price target. Abstract: PNE reported preliminary EBIT of EUR 7.8m. This is below our forecast (EUR 12.6m) and guidance (EUR 10-16m). The reason for this is a EUR 10.8m valuation adjustment on three offshore wind farm projects. However, disregarding this non-cash one-off, PNE exceeded its guidance with EBITDA of EUR 27.2m and EBIT of EUR 18.5m. We expect a weak German onshore wind market this year due to slow approval procedures. However, we expect this to change later in 2019 and envisage a much stronger German market in 2020E, supported by the first supplementary onshore wind tenders in September and December 2019. As the German coal commission has decided to exit coal by 2038 we see additional medium and long-term potential for onshore and offshore wind. PNE has further internationalised its business with its market entry in Latin America and strengthened its service segment through two acquisitions in Germany. The company has a strong balance sheet, enormous global business opportunities in the renewable energy market, and is attractively valued. We expect the current negative sentiment to change soon and see the current share price level as a very good investment opportunity. Our rating remains Buy at an unchanged price target of EUR 3.60. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17671.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2019 05:37 ET (09:37 GMT)