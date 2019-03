In San Francisco ist ein weiterer wichtiger Glyphosat-Prozess in die entscheidende Phase eingetreten. Kläger ist der vor gut vier Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Edwin Hardeman, der das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup für seine Erkrankung verantwortlich macht. Vertreten wird Hardeman von der Anwältin Aimee Wagstaff. Die Entscheidung der Geschworenen könnte für den weiteren Verlauf der Bayer-Aktie richtungsweisend sein.

