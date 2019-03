Linz (www.anleihencheck.de) - Überraschend ist die Inflation in Ungarn auf 3,2% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Reaktion der Notenbank werde mit Spannung erwartet, denn nur eine Zinsanhebung würde die aktuelle HUF (Ungarischer Forint)-Stärke rechtfertigen. Setze die Notenbank aber ein anderes Signal und ändere die Zinsen nicht, könnte dies der Markt als Beginn einer HUF-Abwertung verstehen. Seit Jahresbeginn sei der EUR/HUF von 323,70 bis auf 315,20 gefallen. Dieser Talboden sei zum zweiten Mal erreicht worden. Halte diese Unterstützung, dann bestehe Korrekturpotenzial bis 320. Die hohen EUR/HUF-Werte vom Vorjahr (bis 330) sollten auf Grund des guten wirtschaftlichen und zinsmäßig attraktiven Gesamtbildes kaum möglich werden. (13.03.2019/alc/a/a) ...

