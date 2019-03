Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen für 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der "Wachstumschampion" habe solide Zahlen für das zurückliegende Jahr vorgelegt und eine gewohnt konservative Prognose für das laufende Jahr ausgegeben, schrieb Analyst Andreas von Arx. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen sei als defensiver Wachstumswert "perfekt", hieß es in der am Mittwoch vorliegenden Studie./hos/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-13/11:38

ISIN: DE000SYM9999