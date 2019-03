München (ots) - Gleich mehrere Rentenversicherungen der Bayerischen erhalten im unabhängigen Franke und Bornberg Rating die höchste Ratingnote FFF+ ("hervorragend"): In der Ratingkategorie "garantieorientierte hybride Rentenversicherung" zeichneten die Versicherungsanalysten alle vier getesteten Versicherungsprodukte der Bayerischen mit der Bestnote 0,5 aus.



"Das überragende Abschneiden im Rating freut uns und macht uns stolz", sagt Martin Gräfer, Vorsitzender des Vorstandes der Bayerischen. "Zugleich zeigt uns das überaus positive Urteil der Analysten, dass wir unserem Anspruch gerecht werden, die Bedürfnisse des Kunden durch innovative Altersvorsorge-Produkte mit maximaler Transparenz in den Mittelpunkt zu stellen."



Besondere Gewichtung bei der Bewertung der Versicherungsprodukte erhalten im Franke und Bornberg Rating die Faktoren Flexibilität, Transparenz und Kundenorientierung sowie die tarifliche Ausgestaltung. Die Versicherungen werden anhand von 49 Kriterien geprüft und anschließend beurteilt.



Insgesamt unterzog die 30-köpfige Expertenrunde 50 verschiedene Versicherungstarife der nach Eigenaussage "umfangreichsten Produktanalyse im Markt". Die mit dem FFF+ Rating ausgezeichneten Rentenversicherungen der Bayerischen sind die plusrente Riester mit Garantielaufzeit, die plusrente Riester mit Rückzahlgarantie, die Riesterrente ZUKUNFT mit Garantielaufzeit sowie die Riesterrente ZUKUNFT mit Rückzahlgarantie.



Bereits seit dem Jahr 1994 analysiert Franke und Bornberg Versicherungsprodukte und Versicherungsunternehmen. Zu den Maximen der Analysten gehört es Versicherungen unabhängig, kritisch und verbraucherorientiert zu bewerten. Dadurch sollen die für Laien oftmals schwer zu verstehenden Versicherungsbedingungen und damit zusammenhängende Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Versicherungsprodukten für Verbraucher und Vermittler transparent gemacht werden.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



