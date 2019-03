Ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte: 5in1 Beauty Elixir

"Beautyfood" ist in aller Munde. Zeitungen, Fitness- und Frauenzeitschriften, Apps, Blogs und persönliche Gespräche speisen ihre Inhalte in aller Regelmäßigkeit mit neuen Tipps und Rezepten zur Beautyfood-Ernährung. Studien beweisen: Neben einem ausgewogenen Lebensstil spielt die richtige Ernährung eine wichtige Rolle für ein strahlend schönes und jugendliches Aussehen. Aber nicht jeder hat die Zeit und Muße, sich täglich eine ausgewogene Nährstoffversorgung auf dem Speiseplan zusammenzustellen. Für all' jene hat LR Health Beauty das revolutionäre LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir entwickelt. Erstmals vereint das Direktvertriebsunternehmen seine Health- und Beauty-Kompetenz in einem Produkt, das darüber hinaus das Qualitätssiegel "Made in Germany" trägt.

Neue Beauty-Ära

Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung, erklärt das Besondere dieser neuen Produktentwicklung: "In unserer Zentrale empfängt ein Megaplakat mit der Aufschrift "This drop will change your life!" unsere Mitarbeiter, Vertriebspartner und Besucher. In der Tat ist das 5in1 Beauty Elixir wegweisend, weil es die Wünsche der Konsumenten nach jugendlichem Aussehen erfüllt. Aufgrund der Kombination von Aloe Vera mit den wichtigsten Beauty-Wirkstoffen wie Kollagen, Hyaluronsäure, Kupfer, Zink und Vitamin C läutet es bei LR eine neue Beauty-Ära ein. Das Neuprodukt ist eine Premiere, die den Bereich "Beautyfood" perfekt bedient zum Wohl unserer Vertriebspartner und ihrer Kunden."

Schönheit von Innen

Das LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir zum Einnehmen erfüllt alle fünf Beauty-Wünsche auf einmal: jugendliches Aussehen, reine Haut, straffer Körper, kraftvolles Haar und starke Nägel. Mit nur einer Ampulle am Tag sorgt es für strahlende Schönheit von Kopf bis Fuß dank des einzigartigen Doppel-Komplexes aus den wichtigsten Beauty-Wirkstoffen und der Kraft der Natur. Durch den Präventiv-Komplex, der die Haut von innen heraus vor Umwelteinflüssen schützt und Alterserscheinungen vorbeugt, setzt sich das 5in1 Beauty Elixir von anderen Beautyfood-Produkten im Markt ab. Zusätzlich aktiviert der Aktiv-Komplex die Beauty-Prozesse im Körper und sorgt so für strahlende Schönheit von Kopf bis Fuß egal in welchem Alter. Das Elixir profitiert von der Wirkkraft der Natur, hat einen fruchtig-frischen Geschmack und verzichtet auf Süßungsmittel, künstliche Farbstoffe, Laktose und Gluten.

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR Health Beauty legt größten Wert auf die Verarbeitung erstklassiger Rohstoffe. Da die meisten Artikel am Standort in Ahlen gefertigt werden, steht das Unternehmen für Top-Produkte "made in Germany". Die Verarbeitung der Aloe Vera gehört seit über 15 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR Health Beauty, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattinnere verwendet. Mit einem jährlichen Volumen von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. In Ahlen verfügt das Unternehmen über Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera-Drinking-Gele. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

