Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. 2018 sei insgesamt ein großartiges Jahr gewesen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte am Markt aber nicht allzu gut angekommen. Die Bewertung der Adidas-Papiere sei zwar im Vergleich zur US-Konkurrenz niedrig, diese Lücke dürfte sich bei abnehmendem Wachstumstempo aber nicht schließen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-03-13/11:57

ISIN: DE000A1EWWW0