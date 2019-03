Das Analysehaus RBC hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, aber das Kursziel auf 650 Pence belassen. Anfang März habe er signalisiert, dass wenn der Aktienkurs in Richtung 500 bis 515 Pence falle, er sein Anlageurteil für das Papier der Fluggesellschaft überprüfen werde, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies für sein "Outperform"-Urteil dabei auch auf die um 20 bis 25 Prozent unterdurchschnittliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn im Vergleich zur Air France-KLM, Finnair, Lufthansa und SAS./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-03-13/12:15

ISIN: ES0177542018