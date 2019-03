Diesel, WLTP, Handelskonflikt, Konjunktursorgen in China, - da waren sie wieder, die Probleme von VW. Abzulesen in der 2018er Bilanz... Schauen wir, wer 2019 die besten Chancen hat...



Weniger operativer Gewinn trotz gestiegener Umsätze. Wie schlägt sich VW? Was kostet die Dieselkrise? Wie heftig ist der interne Streit um neue Werke und Stellenabbauten? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel.