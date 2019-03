Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta011/13.03.2019/11:53) - München, den 13. März 2019 - Die Signature AG freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass dem Antrag des Vorstands auf gerichtlichte Bestellung von Herrn Dr. Anton Stiffler und Herrn Stefan Schötz zu Aufsichtsratsmitgliedern der Signature AG am heutigen Tage durch das Amtsgericht München Folge geleistet wurde und der Aufsichtsrat der Gesellschaft somit wieder komplett und handlungsfähig ist.



Somit kann der neue Aufsichtsrat in den kommenden Tagen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.



Dr. Anton Stiffler, Großaktionär und neues Mitglied im Aufsichtsrat der Signature AG über seine Bestellung: "Ich freue mich über meine Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Signature AG. Mein Ziel ist es für Kontinuität und die Vermittlung von zusätzlichem Geschäft zu sorgen. Damit stehe ich für positive Impulse und die Pflege des Shareholder Value."



Herr Stefan Schötz kommentiert seine Bestellung wir folgt: "In diesem Unternehmen, seiner Führung und seinem Aufsichtsrat werden Weichen für die Zukunft gestellt. Ich möchte mit meiner langjährigen Expertise aus industriellen Führungspositionen dazu beitragen und das Wachstum und den Erfolg der Signature AG unterstützen und begleiten. Denn auch für mich gilt: "Erfolg ist der Sieg der Einfälle über die Zufälle".



Die Kurzvita der beiden neuen Mitglieder des Aufsichtsrats kann auf der Website der Signature AG angerufen werden.



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München



