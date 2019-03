Silber taumelte noch vor wenigen Handelstagen deutlich angeschlagen dem massiven Unterstützungsbereich um 15,0 US-Dollar entgegen. Sah es sogar zwischenzeitlich nach einem Bruch dieser Unterstützung aus, so bietet sich doch mittlerweile ein deutlich positiveres Bild, denn Silber legte in den letzten Handelstagen Comeback-Qualitäten an den Tag. Rückblick. Seit unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...