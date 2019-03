Wir waschen unsere Hände im Schmutz. In den letzten Wochen sammeln sich die Ereignisse. Offensichtlich macht ein neues Investitionsmodell an den Märkten die Runde. Das neue Geschäftsmodell dürfte sein, Andere mit verschiedensten Vorwürfen in allen möglichen Medien zu konfrontieren um danach via Legislative etc. lautstark nach Gerechtigkeit zu rufen. Die Anzahl an Geldwäschevorwürfen, Betrugsanzeigen, Spionageverdächtigungen oder einfach nur simpler Anpatzerei via Boulevardmedien haben ein Level erreicht, das man nicht mehr als normal bezeichnen kann. Schrecklicherweise werden diese Methoden inzwischen auch im Kapitalmarkt direkt angewendet. Die Nachrichtenagenturen waren kaum voller mit diversesten Vorwürfen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...