Um es Kunden einfach zu machen, die passende Dienstleistung zu finden, unterteilt das Schweizer Unternehmen Komax seine Services in fünf Kategorien: Digital Services, Consulting and Installation, Technical Support and Maintenance, Upgrades and Enhancements sowie die Certified Trainings, die durch die Komax Academy durchgeführt werden.

17 Services in fünf Kategorien

Die treibende Kraft bei der Ausgestaltung der einzelnen Services sind einerseits der Lebenszyklus der Produkte, andererseits aber auch die Bedürfnisse der Kunden. Das beweist auch die Tatsache, dass jedes der aktuell 17 Angebote entweder auf Nachfrage von Kunden entstand oder aber durch Rückmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...