Alexanderwerk AG: Erneute Vorstandsbestellung von Herrn Dr.-Ing. Alexander Schmidt DGAP-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie Alexanderwerk AG: Erneute Vorstandsbestellung von Herrn Dr.-Ing. Alexander Schmidt 13.03.2019 / 13:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE0005032007 Erneute Vorstandsbestellung von Herrn Dr.-Ing. Alexander Schmidt Der Aufsichtsrat der Alexanderwerk AG hat soeben beschlossen, Herrn Dr.-Ing. Alexander Schmidt erneut zum Vorstandsmitglied, und zwar für die Zeit bis zum 30. Juni 2022, zu bestellen. Herr Dr.-Ing. Schmidt hat die Bestellung soeben angenommen. Auch die Bestellung von Herrn Dr.-Ing. Alexander Schmidt zum Geschäftsführer in den wesentlichen Tochtergesellschaften, insbesondere der Alexanderwerk GmbH, soll entsprechend erneuert beziehungsweise verlängert werden. Remscheid, den 13. März 2019 Alexanderwerk AG Der Vorstand Kontakt: Dr. Alexander Schmidt, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid, Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com 13.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Telefon: 02191 / 795 - 0 Fax: 02191 / 795 - 202 E-Mail: IR@alexanderwerk.com Internet: www.alexanderwerk.com ISIN: DE0005032007 WKN: 503200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787057 13.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005032007 AXC0187 2019-03-13/13:13