Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Washtec von 86,50 auf 80,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" beibehalten. Den Wechsel im Management des Herstellers von Autowaschanlagen sollte nicht überbewertet werden, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa. In der am Mittwoch vorliegenden Studie betonte er, er glaube nicht an ein entstehendes Machtvakuum. Die Anpassung erklärte er mit zunehmendem gesamtwirtschaftlichem Gegenwind, der zu konservativeren Annahmen bezüglich der Umsatzentwicklung führe./hos/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

