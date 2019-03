Verwaltungsrat der MBB SE beschließt Aktienrückkauf zum Preis von EUR 89,00 je Aktie sowie Dividende für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Verwaltungsrat der MBB SE beschließt Aktienrückkauf zum Preis von EUR 89,00 je Aktie sowie Dividende für das Geschäftsjahr 2018 13.03.2019 / 13:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Verwaltungsrat der MBB SE beschließt Aktienrückkauf zum Preis von EUR 89,00 je Aktie sowie Dividende für das Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) hat am heutigen Tag beschlossen, von der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und im Zeitraum vom 18. März 2019 bis einschließlich zum 02. April 2019 bis zu 646.775 eigene Aktien (entsprechend rd. 9,80% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufsangebots ("Aktienrückkauf") außerhalb der Börse zu erwerben. Der Aktienrückkauf soll zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 89,00 je auf den Inhaber lautende Stückaktie der MBB SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 erfolgen. Die MBB SE hat die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG mit der Durchführung des Aktienrückkaufs beauftragt. Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.mbb.com unter der Rubrik "Investor Relations - Aktienrückkauf - Aktienrückkauf 2019" sowie im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Aktuell hält die MBB SE 13.225 eigene Aktien. Es wird beabsichtigt, nach Abwicklung des Aktienrückkaufs sämtliche eigenen Aktien zum Zwecke der Kapitalherabsetzung einzuziehen. MBB strebt an, die Kapitaleffizienz durch den Aktienrückkauf einerseits sowie den Zukauf neuer Unternehmen andererseits deutlich zu erhöhen. Mit rund EUR 300 Mio. stehen der MBB-Gruppe auch nach dem Rückkauf ausreichend liquide Mittel für ein weiterhin außerordentliches Wachstum zur Verfügung. Ferner hat der Verwaltungsrat am heutigen Tag beschlossen, der am 28. Mai 2019 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, eine im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % erhöhte Basisdividende in Höhe von EUR 0,69 je dividendenberechtigter Aktie zu beschließen. Über die MBB SE: Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 13.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787063 13.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0ETBQ4 AXC0193 2019-03-13/13:36