FDP-Bundestagsfraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff, langjähriges Mitglied des Europaparlaments, äußerte sich heute Morgen auf dem Nachrichtensender WELT zur Situation nach der Ablehnung des nachgebesserten Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus:



"Jetzt müssen die Briten entscheiden No Deal oder doch Deal. Das ist ja die Abstimmung heute. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass sie sagen, wir wollen keinen No Deal. Das ist deswegen schon komisch, weil sie den gerade abgelehnt haben, den Deal. Und morgen werden sie dann sagen, dass sie eine Verlängerung wollen. Aber da sage ich ganz klar aus europäischer Sicht, das geht nur, wenn sie auch gleichzeitig sagen, es gibt ein zweites Referendum."



