Pure-Cycle Technologies hat eine Partnerschaft mit Milliken & Company und Nestlé S.A. gestartet, um die Inbetriebnahme einer ersten Recyclinganlage voranzutreiben und Altpolypropylen in einem revolutionären Verfahren zu neuwertigem Polypropylen (PP) aufzuarbeiten.Das von Procter & Gamble (P&G) entwickelte und lizensierte Patentverfahren entfernt Farbe, Geruch und andere Verunreinigungen aus dem Ausgangsmaterial und verwandelt es in neuwertigen Kunststoff. Milliken, dessen Additive eine entscheidende Rolle in der Aufarbeitung des recycelten PP spielen werden, hat einen exklusiven Liefervertrag ...

