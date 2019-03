3-tägige Veranstaltung mit Teilnahme von Führungskräften aus über 20 Ländern



Tokio (ots/PRNewswire) - Terra Drone Corporation (Shibuya-ku, Tokio, CEO Toru Tokushige), der weltweit führende Anbieter von industriellen Drohnenlösungen, führte seine erstes globales Gipfeltreffen Anfang März durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Entwicklung der Roadmap für eine universelle Plattform für Drohnenlösungen.



An dem dreitägigen Gipfeltreffen nahmen die Führungskräfte der Einzelunternehmen aus der Terra-Drone-Gruppe aus über 20 Ländern in Asien, Südamerika, Afrika und Europa teil.



Die von Terra Drone entwickelte universelle Drohnenlösungsplattform wird diese Unternehmen der Gruppe in eine elitäre Interessengemeinschaft der weltweit führenden Anbieter von Drohnentechnologie-Lösungen einbinden und neue Wege für die Zusammenarbeit und Kundengewinnung eröffnen. Mit dem Ziel, das Wachstum der Drohnenindustrie als Ganzes zu erleichtern, wird die Plattform weiterhin wegweisende kundenorientierte Lösungen nutzen, um die komplexesten Probleme der Branche sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor zu lösen.



Die einzigartigen Technologien der Unternehmen der Gruppe, die während des Terra Drone Global Summit hervortraten, umfassten sowohl Hardware als auch Software, wobei jede außergewöhnliche und differenzierte Lösung genau auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen wie Öl und Gas, Elektrizität, Bergbau, Bauwesen, Energieversorgung usw. zugeschnitten ist. Terra Drone Japan brachte mit Terra Lidar auch seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten für hochpräzise Vermessungen, automatische Navigationstechnologie für die Anlageninspektion und die Implementierung eines UTM-Systems (unbemanntes Verkehrsmanagement) vor Ort ein.



Nejc Trost vom slowenischen C-Astral sagte: "In den letzten 11 Jahren hat sich C-Astral erfolgreich auf die technologische Entwicklung fortschrittlicher langlebiger elektrischer Klein-UAV-Systeme konzentriert. Nun freuen wir uns auf die Zusammenarbeit innerhalb der Terra-Gruppe, um unser globales Vertriebs- und Kundendienstnetz zu stärken. Wir freuen uns auch über die Synergieeffekte der Systemnutzung innerhalb der Gruppe, um unsere Forschung und Entwicklung voranzutreiben und uns auf die anspruchsvollsten Marktchancen einzustellen."



Im vergangenen Jahr hat Terra Drone in einem beispiellosen Tempo globale Geschäftsverbindungen aufgebaut. Mit mehr als 20 Gruppenunternehmen, die bereits in seinem Netzwerk vertreten sind, strebt Terra Drone nun die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern mit modernsten Drohnentechnologien und führenden Drohnendienstleistern in jedem Land an. Für weitere Informationen oder um dieser begehrten Gruppe beizutreten, kontaktieren Sie bitte info.jp@terra-drone.co.jp.



