Thun, 13. März 2019

Einladung zur Bilanzmedienkonferenz und Präsentation der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 der Meyer Burger Technology AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Herzlich laden wir Sie zur Bekanntgabe unserer Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 an die Bilanzmedienkonferenz der Meyer Burger Technology AG ein. Die Konferenz wird in deutscher Sprache geführt.

Bilanzmedienkonferenz

Datum

Donnerstag, 21. März 2019

Zeit

09:15 - 11:00 Uhr

Ort

METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Referenten

Dr. Hans Brändle, Chief Executive Officer

Manfred Häner, Chief Financial Officer

Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen die Referenten für kurze Einzelgespräche zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie an unserer Bilanzmedienkonferenz zu begrüssen und bitten Sie, das Anmeldeformular bis spätestens Montag, 18. März 2019 zu retournieren.

Telefonkonferenz

Am Nachmittag des 21. März 2019 führen wir für alle Finanzanalysten und Investoren, welchen es nicht möglich war, persönlich an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich teilzunehmen, eine in englischer Sprache geführte Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2018 durch. Die Herren Hans Brändle, CEO und Manfred Häner, CFO, freuen sich, Ihnen während dieser einstündigen Telefonkonferenz die Finanzergebnisse zu präsentieren.

Tag/Datum: Donnerstag,21. März 2019 Zeit: 14.00 Uhr CET Einwahl-Nr.: +41 (0) 58 310 50 00 Europe +44 (0) 207 107 0613 UK +1 (1) 631 570 5613 US-Toll free

Der Präsentation in englischer Sprache folgt eine Frage- und Antwort-Runde. Die Präsentationsvorlagen stehen auf der Internetseite von Meyer Burger Technology AG unter Investor Relations und Rubrik Finanzberichte & Publikationen (http://www.meyerburger.com/ch/de/meyer-burger/investor-relations/berichte-publikationen/) am 21. März 2019 ab 06.30 Uhr CET zum Herunterladen als PDF-Dokument bereit.



Für allfällige Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Ingrid Carstensen, Tel. +41 33 221 28 34, E-Mail ingrid.carstensen@meyerburger.com

Freundliche Grüsse

Ingrid Carstensen

Head of Corporate Communications

Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

CH-3645 Gwatt (Thun)

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com)