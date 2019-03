Nach dem Absturz einer Passagiermaschine über Äthiopien brach der Kurs der Boeing-Aktie zusammen. Jetzt laufen Hochrechnungen, wann die Aktie für Anleger wieder interessant werden könnte.

Als am 29. Oktober vergangenen Jahres eine Boeing 737 vor Indonesien abstürzte, gab es an der Börse praktisch keine Kursreaktion. Dass es dagegen jetzt zu so heftigen Kursverlusten kommt, liegt an der Befürchtung, der nun zweite Absturz mache technische Defizite des Typs 737 offensichtlich und die könnten sich erheblich auf den Geschäftserfolg von Boeing auswirken.

Nachdem in zahlreichen Ländern der Flugverkehr mit diesen Maschinen erst einmal eingestellt wird, sind diese Befürchtungen nicht von der Hand zu weisen. Die 737 ist Boeings bestverkaufte Maschine. Im vergangenen Jahr konnte Boeing 580 Maschinen ausliefern, langfristig liegen für mehr als 5000 dieser Passagierflieger Aufträge vor.

Bisher erzielte Boeing mit der 737 hohe, einstellige Wachstumsraten. Wahrscheinlich hätten die Amerikaner in diesem Jahr mehr als 600 Maschinen vom Typ 737 verkauft. Das wären bei einem theoretischen Listenpreis von rund 100 Millionen Dollar zunächst 60 Milliarden Dollar Umsatz. Da große Abnehmer in ...

