Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffe-Hersteller habe mit seinem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im vierten Quartal die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das organische Wachstum habe über dem der Konkurrenten Givaudan und IFF gelegen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-13/14:55

ISIN: DE000SYM9999