Von einer Nischen-Technologie kann keine Rede mehr sein: Viele Unternehmen experimentieren nicht mehr nur mit IoT-Lösungen, sondern bringen diese zur Marktreife. An diesem Punkt stehen die Unternehmen vor grundsätzlichen und in Bezug auf die geplante IoT-Lösung geschäftskritischen Entscheidungen: Welche Plattform soll der Lösung zugrunde liegen, damit sie hinsichtlich der Anzahl der Devices und der verschiedenen Datenformate flexibel bleibt? Welche Rolle können und sollen Edge-Technologien spielen und was leisten vorgefertigte IoT-Services?

Cloud-Anbieter erweitern ihre Plattformen

"In vielen IoT-Projekten geht es längst nicht mehr nur um die Erweiterung eines Produktes um einen datenbasierten Service", sagt Jan Rodig, CEO des unabhängigen IoT-Dienstleisters Tresmo. "Das physische Produkt ist oft nur noch Mittel zum Zweck. Vielmehr entwickeln sich derzeit ganze IoT-Ökosysteme, die mehrere Services verschiedener Anbieter integrieren." Umso wichtiger sei es, die zugrundeliegenden Technologien flexibel genug zu gestalten.

"Der Markt bietet leistungsfähige Plattformen und Edge-Technologien, ...

