Die Unsicherheit vor dem nahenden EU-Austrittsdatum Großbritanniens hat Europas Börsen am Mittwoch gebremst. Der Dax notierte am Nachmittag mit 11.517 Punkten kaum verändert. Auch an den US-Börsen war der Handelsauftakt verhalten. Anleger hofften aber, dass die britischen Abgeordneten zumindest gegen einen ungeordneten Brexit stimmen werden.

