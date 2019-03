Warstein (ots) -



Brauerei-Pionier im Esport, über 30 Festivals und der eigene Kunstpreis wird in 2019 zum zehnten Mal verliehen - das Engagement der Warsteiner Brauerei ist vielfältig. Um die junge Zielgruppe zu begeistern, geht das Familienunternehmen bewusst neue Wege und unterstützt Veranstaltungen, auf denen Fans die Marke Warsteiner erfrischend anders erleben können.



Esports-Profis füllen Stadien und Warsteiner spielt im Gaming mit



Weltweit fasziniert der digitale Spitzensport die Massen und auch in Deutschland kommen immer mehr Zuschauer zu den Turnieren. Schon früh erkannte Warsteiner diesen Trend, wurde als erste Brauerei Partner der ESL und sponsert die "ESL Meisterschaft", die Turnierserie "ESL One" und die "ESL Arena" in Köln. Neu in 2019: Warsteiner wird offizieller Partner der "99Damage Liga" und vom "99Damage Liga Saisonfinale", das im Dezember in der Dortmunder Warsteiner Music Hall stattfindet. Mit dieser Partnerschaft baut die Brauerei ihr Engagement im Bereich Esports auf nationaler Ebene weiter aus.



Auf kleinen und großen Bühnen: Mit Warsteiner gibt's Musik auf die Ohren



Auf rund 30 Festivals und Musikveranstaltungen stoßen Besucher in diesem Jahr mit kühlem Warsteiner an. Neben den weltweit bekannten Festivals wie das Parookaville oder das New Horizons freut sich das Warsteiner Team auf zwei Jubiläen.



Die Warsteiner Music Hall in Dortmund feiert im April den ersten Geburtstag und die Organisatoren blicken auf ein ereignisvolles Jahr zurück. "Wir wollten eine Eventlocation schaffen, die nicht nur dem Publikum, sondern auch Künstlern nachhaltig im Kopf bleibt. Und längst sind wir nicht nur Veranstaltungsort für Live-Musik, sondern auch für Kultur-, Firmenveranstaltungen oder Kongresse. 2019 bieten wir ein prominentes Line-up: Besucher können sich auf Konzerte von großen Stars wie Fettes Brot, Kontra K oder Samy Deluxe freuen", sagt Alex Richter, Geschäftsführer der Halle.



Bereits zum 25. Mal findet das "Time Warp" Festival statt. Und wenn am 6. April ganz Mannheim tanzt und 20.000 Musikbegeisterte erwartet werden, ist Warsteiner mit von der Partie. "Mit der Time Warp feiert ein Stück deutscher Musikgeschichte Jubiläum. Die Time Warp zählt zu den wichtigsten Techno-Festivals der Welt - auf die nächsten 25 Jahre", freut sich Nadja Gärtner von der Warsteiner Brauerei und schließt an: "Wir schätzen langfristige Kooperationen und so sind wir seit der Premiere im Jahr 2015 Partner des Parookaville in Weeze. Auch in diesem Jahr suchen wir wieder 'Ja-Sager' und zelebrieren auf dem Parookaville eine echte Hochzeit. Wer zwischen 180.000 Festivalbesuchern heiraten möchte, kann sich ab Mai auf warsteiner.de/musikdurstig bewerben." Dass Festivals längst nicht nur für Musikacts sein müssen, zeigt das Warsteiner "Online Marketing Rockstars" (OMR) Engagement: Dieses "Festival fürs digitale Universum" findet Anfang Mai in Hamburg statt und ist die größte Wissensplattform für die Digital- und Marketingszene in Europa. Für die rund 50.000 erwarteten Besucher hat sich die Brauerei etwas Besonderes einfallen lassen: Ein eigenes OMR-Etikett für die Warsteiner Gastroflaschen.



Ein Jahrzehnt Nachwuchsförderung: 10 Jahre Blooom Award by Warsteiner



Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage stellt sich die Warsteiner Brauerei schon seit über 30 Jahren. Denn nicht erst seitdem Andy Warhol 1984 die Warsteiner Tulpe verewigte, gehört Kunst zum Unternehmen wie eine Schaumkrone auf ein gut gezapftes Pilsener. 2010 ins Leben gerufen, hat sich der Blooom Award by Warsteiner zu Deutschlands größtem offenen internationalen Kunstpreis für Nachwuchskünstler entwickelt, bei dem sich zuletzt über 2.800 Künstler aus 97 Ländern bewarben. In diesem Jahr wird der Preis zum zehnten Mal verliehen und die Gewinner können sich auf eine Sonderausstellung im Rahmen der "Art Düsseldorf" freuen. Seit Beginn ist Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei, Schirmherrin und Jurymitglied des mittlerweile angesehenen Kunstpreises. "Mit dem Award unterstützen wir junge Kunstschaffende und begleiten ihren Karriereweg auch über die Preisverleihung hinaus", sagt Catharina Cramer und schließt an: "Im zehnten Jahr hoffen wir auf besonders viele hochkarätige Einreichungen." Der Erstplatzierte gewinnt zusätzlich zum einjährigen Mentoring-Programm 1.500 Euro. Die Bewerbungsphase beginnt am 1. April 2019.



