Am 14. März, in deutscher Zeit am 15. März um 4 Uhr früh, ist es so weit, das von Kunden heiß ersehnte Model Y wird in Los Angeles vorgestellt. Damit wird das Projekt S3XY, nach dem Model S, Model 3 und Model X, mit dem Model Y vollendet. Bis das erste Auto allerdings aus der Fabrik rollt, dauert es noch ein paar Monate. Frühester Beginn für die Fertigung des Model Y ist für das Jahr 2020 angesetzt. Ausser Teasern, gibt es noch wenige Details, die über das Model Y bekannt sind. Mit einem Tweet von Elon Musk werden die Vorstellungen aber schon etwas konkreter: "Model Y, ist ein SUV und es ist rund 10 Prozent größer als Model 3, weshalb es auch 10 Prozent mehr kosten wird und etwas weniger Reichweite mit der gleichen Batterie hat." In einem neuen Kommentar sieht dies WSJ "kritisch", da die höheren Preise den Plan von Tesla, den Fokus von Luxus auf Masse zu legen, erschwere.

Den vollständigen Artikel lesen ...