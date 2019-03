Wien (www.fondscheck.de) - Der unabhängige Schweizer Asset Manager Unigestion hat seine Zelte in Düsseldorf aufgeschlagen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Neueröffnung des Büros in der vergangenen Woche sei Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit den Ausbau der Vertriebskapazitäten in der Region vorantreibe, heiße es dazu in der begleitenden Pressemitteilung. Das neue Büro werde das deutsche Vertriebsteam von Unigestion beherbergen und so einen besseren Zugang für aktuelle Investoren und potenzielle Neukunden bieten. ...

